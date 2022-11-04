最新數據顯示，今年1至9月特斯拉在主要市場加州的市佔率為73%，創下2018年以後的最低水準，出現連年下滑的困境，背後原因與競爭對手崛起有密切相關，且專家認為，特斯拉在加州的市佔率逐漸達到飽和。

路透社報導，加州能源委員會新車登記數據顯示，特斯拉的市佔率下滑，對比2020年的79%與2021年的75%，今年至今只剩73%，引起市場關注。

加州是美國再生能源車比例最高的地方，更是特斯拉第一間工廠的所在地，因此特別具指標意義，去年特斯拉在加州的銷售額佔全球的15%，但受到其他競爭者的強勢進逼，特斯拉面臨市佔率下滑的危機。

加州汽車諮詢機構AutoPacific總裁Ed Kim表示，我們認為特斯拉在加州的市佔率逐漸達到飽和，且執行長馬斯克（Elon Musk）收購推特引發的一連串爭議，又對共和黨保持開放態度，引發人們對於特斯拉品牌的擔憂，尤其在民主黨色彩濃厚的加州。

調查研究機構Guidehouse Insights分析師Sam Abuelsamid也說，馬斯克收購推特的「故事」可能會讓支持馬斯克的特斯拉潛在買家失去信心。