香港女星陳雅麗從擔任廣告模特兒出道，接著便前往大陸發展，近期演出網路劇《逐流時代》人氣攀升，不過近日卻疑似捲入桃色糾紛，有網友指出在銅鑼灣鬧區的街道上，許多印有她照片的海報撒落一地，上面內容更直接寫著「姣婆（廣東話：淫蕩女）」的字句，讓她氣到報警。

有網友指出近來在銅鑼灣的鬧區路上，出現許多印有大量惡意攻擊陳雅麗的海報，上面除了指稱她是TVB跑龍套的臨演之外，更語帶羞辱她私下生活不檢點，不僅喜歡釣金龜婿，還是個喜歡拆散別人家庭的小三專業戶，面對這些子虛烏有的指控，讓她氣到直接報警處理。

陳雅麗遭不明人士惡意攻擊。(東網)

陳雅麗接受港媒訪問時，她提出嚴正聲明，強調海報上的所有內容都絕非事實，除了不曾攀附有錢人之外，在感情路上，從來沒有拆散過別人家庭，也未曾做過小三，對於被指是TVB跑龍套的臨演，她表示自己從來不是TVB藝人，如今遭不明人士惡意攻擊，她表示已經到警局備案，並保留法律追究權利，對於惡劣行為絕不寬貸。