中山分局查獲養生館暗藏春色，共帶回6人偵辦。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

近日有一封檢舉信寄到司法院、監察院、調查局、地檢署、警政署等單位及3大報，指控北市中山區一家養生館經營色情交易，並每月支付9萬元規費打點警方，以獲得包庇。中山分局蒐證偵辦後，3日晚間持搜索票前往搜索查緝，將王姓負責人等6人逮捕送辦，強調將會持續清查，杜絕衍生風紀問題。

中山分局督察組昨晚率民權一、大直派出所等警力，持搜索票到民權東路二段養生館搜索，當場查獲妨害風化案1件6人，包括王姓實際負責人、廖姓員工及兩名小姐與兩名男客，查扣4萬1550元、無線電、監視器鏡頭主機、日報表、工作手機等證物。

中山分局表示，之前就已接獲情資展開偵辦，今年下半年分局自辦的風紀臨檢專案勤務，共查獲各類風紀誘因場所9件50人，其中，賭博案5件32人、妨害風化4件18人，強調將持續清查、取締，杜防衍生風紀問題。

該檢舉信指控這家被抄掉的養身館，除了從事色情交易外，店內有逃犯躲藏，還涉藏槍毒，此外，業者每月行賄9萬元給轄區派出所。檢警偵辦後並無發現其他情事，懷疑可能是其他遭取締的業者故意檢舉報復。