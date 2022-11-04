首都市長選戰激烈，民進黨台北市長候選人陳時中昨晚間嗆無黨籍台北市長候選人黃珊珊寄生在民眾黨，黃怒斥陳時中每天噴口水，今上午再氣憤回應，都沒說他寄生衛福部了，強調若要講品格教育，陳時中不合格，甚至比不上台北市議員王世堅。

黃珊珊昨晚出席「2022台北市長候選人教育政見座談會」，談到品德教育時，暗酸民進黨「怎麼會有政黨質疑一個學術殿堂？」強調政治人物要做模範，不然怎麼告訴孩子什麼是正確的。不料卻遭陳時中會後反酸， 黃珊珊雖是無黨籍，但基本上還是寄生民眾黨，還是有相關問題在。

黃珊珊今上午出席2022電器空調影音3C大展，會前受訪痛批陳時中，都沒有說他寄生衛福部了，並強調自己昨天的發言很清楚，指的是當時民進黨對於論文事件，不分是非的攻擊台大，這件事情不夠格，陳時中到現在為止也沒有為台大發過聲，如果要講品格教育，陳時中才是不合格的，甚至比不上王世堅議員。

另外近期民調較為弱勢，黃珊珊表示每個民調都是參考，現在還有20幾天，可能變化也會很大，會盡力努力爭取市民的認同。另外趙少康今昨在臉書發文強調新竹市的重點不在交換，而在於「新竹市內部自發的棄保」，對此黃珊珊也酸，怎麼才幾天就改口？當時不是說得繪聲繪影嗎？重點是現在從政治分贓變成操作棄保了嗎？怎麼這麼快就不演了。

而至於台北市長柯文哲昨為護新竹市長候選人高虹安，講出高虹安是理工科的女生，叫理工女，所以所作所為一定是合法。遭外界質疑戰類組，對此黃珊珊表示，覺得柯文哲沒有這個意思，不要過度解釋，自己當初是念理工然後轉法律，覺得理科和文科都是一樣。