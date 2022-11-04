由於菲律賓籍後衛里維羅腿部舊傷復出，無法正常參加桃園璞園領航猿訓練，領航猿4日決定雙方達成提前終止合約協議，也讓目前領航猿在新球季即將開打前夕，僅剩桑尼、沃許本兩名洋將可用，不過領航猿總經理陳信安允諾將會盡快找到新洋將補足里維羅離隊後的洋將空缺。

以下是領航猿新聞稿內容，『桃園璞園領航猿今日(11/04)宣布，菲律賓籍後衛里維羅(Ricci Rivero)受腿部舊傷影響，無法正常參與球隊訓練，領航猿最終決定忍痛割愛，雙方協議終止合約。

里維羅於9月底來台即加入訓練，然因腿部舊傷復發，導致影響訓練與熱身賽表現，球團持續觀察里維羅復原狀況，無奈開季在即，評估其仍無法調整至最佳狀態，輸出穩定戰力，因此結束合作。

總經理陳信安認為「無論在球技、態度與拚勁，里維羅無疑是一名優秀的球員，但面對即將開打的例行賽，仍需以團隊戰力為最大考量，因此決定終止合約。」對於里維羅離隊後的洋將空缺，總經理陳信安表示：「我們一直以來都有持續找尋第4名洋將，將會盡快補上洋將空缺。」』