遠東集團董事長徐旭東（左）與SOGO百貨董事長黃晴雯（右）。（石智中攝）

遠東集團董事長徐旭東，期許來SOGO消費的顧客都能「Happy！」。（石智中攝）

SOGO忠孝館外觀牆面今年歷時5多月整修、斥資1.5億元完工。（SOGO提供）

徐旭東看好SOGO進駐大巨蛋後能成為「NO.1的商場」。（SOGO提供）

為歡慶下周四（10日）將登場的SOGO台北館周年慶，遠東集團董事長徐旭東，偕同SOGO百貨董事長黃晴雯及經營團隊，今（4日）於SOGO忠孝館舉辦造勢，徐旭東也穿上今年來店禮主角「櫻桃小丸子」的T恤上台，希望傳遞如小丸子般正向樂觀的正能量，喊出「So Happy！Go Happy！」口號，來SOGO消費的顧客都能「Happy！」

徐旭東表示，雖全球經濟不景氣，但台灣百貨業績不受影響，顧客該買的東西還是會買，許多友人告訴他每年最期待SOGO周年慶，是每年都要有的採購儀式。現代人生活比較緊張，故今年口號很簡單，就是讓顧客逛的「Happy！」SOGO高雄店周年慶明（5日）開打，台北忠孝、復興、敦化下周四（10日）開跑，天母店11月30日起，中壢店11月9日起，新竹店12月1日起，今年全台7店周年慶業績目標118億元。

談到大巨蛋，徐旭東指出，現在顧客都喜歡很「新」的東西，目前在面談3位世界級設計師，將會有嶄新的呈現，成為「NO.1的商場」。

SOGO百貨董事長黃晴雯表示，今年是SOGO 35周年，35歲是最美麗的年紀，既時尚又摩登。加上忠孝館外牆煥然一新，讓今年的SOGO非常不一樣，周年慶不但推出最高14%回饋，其他家電也配合SOGO 35歲，回饋更達35%。雖然國境解封，但近期機票貴，不如留在台灣買精品，比出國買更加划算。

SOGO忠孝館外觀牆面歷時5多月整修、斥資1.5億元完工，除了以嶄新的白色外觀呈現，兩側並可播放LED廣告，這是繼今年8月中B1捷運聯通手扶梯重新開放、超市大改裝後，忠孝館35周年的又一大轉變。