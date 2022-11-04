台灣房價居高不降，不少北漂人都知道房租爆貴，一名網友表示，最近和老同學聚餐發現，以前班上好幾個女同學出社會後，房租竟然是由家裡幫忙給，讓他超驚訝，也引起網友熱議，怎料，大批網友卻說，蠻多人這樣，反正投胎對了就贏一半，幫付房租只是小事，還有人是直接給房子。

一名網友昨在PTT發文表示，最近和老同學聚餐，聊到租屋話題，驚覺好幾個女同學的房租竟是由爸媽幫忙付，讓他超級驚訝，因為他本以為出社會賺錢後，應是自己付房租了，沒想到真相是如此，他很好奇一般人的爸媽都幫忙付房租到幾歲啊？

貼文引起網友討論，「覺得震驚，以為出社會就自己付了」、「你說的一如炸彈，煙幕後呼吸變困難」、「 我妹在美國紐約生活，現在30歲了，每月3000多美金的租金都是從台灣匯過去」、「那一年跟女友約會都是她cover，我一定拯救了銀河系」。

不少網友則悲憤直呼，會投胎就贏一半，出社會爸媽補貼房租是小事，有些人直接贊助買房。「從來沒付過房租」、「投胎對了，就先贏一半，這世界貧富本就不均」、「家裡有錢的大寶寶」、「大學同學直接父母買一棟在學校附近的」、「我的房客大學生都是由父母匯款，穩當當」、「有的直接買房子還出租給同學」、「幫忙付而已，大驚小怪，那直接幫小孩買的，你沒看過嗎？」