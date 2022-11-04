無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰日前因病過世，中選會昨依照選罷法規定停止嘉義市長選舉，並於昨日決定12月18日重新進行選舉投票；中選會也在今日公告嘉義市長選舉重新開放登記至11月12日。

中選會今日發布公告，自即日起至11月12日登記截止，登記時間和地點相同、每位候選人保證金為20萬元。委託他人代為辦理申請登記為候選人者，並應繳驗受託人之國民身分證及附委託書，國民身分證驗後當面發還。

申請登記之候選人應依公職人員財產申報法之規定填具公職候選人財產申報表，於申請登記時，向嘉義市選舉委員會提出申報，此外還需繳交刊登選舉公報政見及個人資料、財產申報表、學歷證明等文件。

另外中選會也提醒，11月26日任何人均不得從事競(助)選活動，公職候選人亦不得藉由公投宣傳活動達到實質競(助)選目的。

另外可以宣傳修憲公民複決部分，但不能宣傳候選人的相關資訊，包含穿插候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關影像、聲音及文字。