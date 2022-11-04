中菲行(5609)因應永續競爭力，持續強化綠色供應鏈，首度獲得ISO 14064-1:2018驗證，除了設定以2030年減少類別一及類別二的排放總量18％為目標(其中類別一為直接溫室氣體排放和移除量，而類別二為輸入能源的間接溫室氣體排放量)，更以2050年辦公室外購電力使用100％再生能源為願景，將對內力行公司可達成的節能行動，並對外與合作夥伴共同實踐減碳作為。

中菲行大陸子公司日前通過ISO 14001及ISO 45001雙重國際認證，落實環境管理系統、職業安全衛生管理系統與綠色物流服務，台灣母公司在今年同時通過ISO 14064-1溫室氣體查證最高等級標準，有效實踐國際企業永續發展治理標竿。總經理邱鈞榮也在台北正式接受立恩威國際驗證公司(DNV)以第三方公正角色查驗所頒發「合理保證等級」聲明書。

中菲行透過其自行研發的商業智慧科技(Business Intelligence Technology, BIT)，持續精進與利用包括物聯網(IoT)、機器學習與人工智慧(AI)等綠色科技，整合移動裝置的智慧應用，成功在企業既有的資源回收與節約用水計畫之外，讓全球供應鏈有效共享節能減碳的永續目標。此外，積極支持國際推動減碳作為，中菲行自今年開始參與回覆CDP(原Carbon Disclosure Project碳揭露計畫)氣候問卷，除了揭露環境管理與公司治理、氣候變遷風險機會管理，更主動提供包括供應鏈運輸模式最佳化，以有效為國際貨運減碳目標盡一份心力。