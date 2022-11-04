受到美股續弱影響，日股4日也一蹶不振，早盤結束時，日經指數收27,103.17點，跌560.22點或2.03%，周線目前持平。東證收1,913.15點，跌27.31點或1.41%，周線漲0.7%左右。

分析師認為，美股雖然升息力道會減弱，但利率到底要升到多少卻不知。因此，終點利率不明確，也打擊市場信心。況且，對美國利率的預期心態是還會向上走，股市就比較難有表現機會。在這種震盪情況下，可能需要謹慎一點。

權值股中，迅銷跌1.21%，軟銀跌2.73%，索尼也跌0.84%。科技族群的東京威力科創跌2.93%，愛德萬測試也跌3.09%。不過，航運股的全日空漲0.28%，日航也漲1.86%。

電商Z Holdings因財務差暴跌13.35%，相反地，三菱汽車在上修獲利前景後，一度飆升16.48%。

日本政府對新冠疫情抗疫規定大鬆綁後，果然刺激當地服務業在10月PMI(採購經理人指數)又成長，指數也來到4個月最高。不過，隱憂是進口燃料、能源以及原物料價格大漲，也把日本服務業的經營成本墊高不少。