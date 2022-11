因疫情影響,睽違兩年的電競圈年度盛會 Wirforce 即日起至11 月6日,在圓山花博爭豔館及長廊廣場舉行。四天三夜不斷電的活動,結合BYOC電競重裝競賽、演唱會等活動,預計吸引超過23萬人次入場。

根據資誠聯合會計師事務所最新發布的2022台灣娛樂暨媒體業展望報告指出,台灣的電玩市場規模,為全球第九、亞太區第四大。全台1500 萬的活躍玩家預估將帶動台灣電玩遊戲營收超過1000億。因此這場睽違兩年的電競盛會,成為玩家、粉絲、設備廠商疫後的首次聚會,更大幅推升宅經濟與遊戲產業發展。各廠牌也都抓緊機會推出專業產品吸引玩家。

其中,專業電競顯示器品牌 AGON by AOC 在現場就展出多款突破性的電競顯示器,包含攜手STUDIO F.A.PORSCHE保時捷設計的PD32M,首度亮相的PINK POWER粉紅顯示器 AG275QXR ,以及與 Riot 合作推出的全球首款「英雄聯盟」聯名電競顯示器AG275QXL。此外,AGON 也於今、明兩日邀請多位知名實況主至現場與玩家們同樂。

AGON 發出英雄召集令,號召所有玩家們完成任務拿大獎,至 AGON 拍照上傳、體驗 AG493UCX2 49吋曲面顯示器完成一場賽車,再揪好友來場特戰英豪或英雄聯盟,即能現場挑戰「AOC 彈彈樂」,潮流束口後背包、螢幕防塵罩等好禮。

今年 Wirforce 也邀約了多位品牌好友一同共襄盛舉,提供玩家們近距離接觸所喜愛實況主的機會。 今明兩天的特戰英豪挑戰賽分別有「阿森 vs. Crazyface」、「Vivi vs. 子喵喵」;英雄聯盟挑戰賽則為 「依渟 vs. 妲妲」。

WirForce是從2014年由100位重度電競玩家自主規畫的LAN PARTY逐年發展,以「BYOC」(Bring Your Own Computer)電競活動為主體,將活動擴大為涵蓋音樂表演、舞台節目、熱血競賽、派對遊戲、互動直播影音等全方位的娛樂多元體驗。