因疫情影響，睽違兩年的電競圈年度盛會 Wirforce 即日起至11 月6日，在圓山花博爭豔館及長廊廣場舉行。四天三夜不斷電的活動，結合BYOC電競重裝競賽、演唱會等活動，預計吸引超過23萬人次入場。

根據資誠聯合會計師事務所最新發布的2022台灣娛樂暨媒體業展望報告指出，台灣的電玩市場規模，為全球第九、亞太區第四大。全台1500 萬的活躍玩家預估將帶動台灣電玩遊戲營收超過1000億。因此這場睽違兩年的電競盛會，成為玩家、粉絲、設備廠商疫後的首次聚會，更大幅推升宅經濟與遊戲產業發展。各廠牌也都抓緊機會推出專業產品吸引玩家。

其中，專業電競顯示器品牌 AGON by AOC 在現場就展出多款突破性的電競顯示器，包含攜手STUDIO F.A.PORSCHE保時捷設計的PD32M，首度亮相的PINK POWER粉紅顯示器 AG275QXR ，以及與 Riot 合作推出的全球首款「英雄聯盟」聯名電競顯示器AG275QXL。此外，AGON 也於今、明兩日邀請多位知名實況主至現場與玩家們同樂。

AGON 發出英雄召集令，號召所有玩家們完成任務拿大獎，至 AGON 拍照上傳、體驗 AG493UCX2 49吋曲面顯示器完成一場賽車，再揪好友來場特戰英豪或英雄聯盟，即能現場挑戰「AOC 彈彈樂」，潮流束口後背包、螢幕防塵罩等好禮。

今年 Wirforce 也邀約了多位品牌好友一同共襄盛舉，提供玩家們近距離接觸所喜愛實況主的機會。 今明兩天的特戰英豪挑戰賽分別有「阿森 vs. Crazyface」、「Vivi vs. 子喵喵」；英雄聯盟挑戰賽則為 「依渟 vs. 妲妲」。

WirForce是從2014年由100位重度電競玩家自主規畫的LAN PARTY逐年發展，以「BYOC」（Bring Your Own Computer）電競活動為主體，將活動擴大為涵蓋音樂表演、舞台節目、熱血競賽、派對遊戲、互動直播影音等全方位的娛樂多元體驗。