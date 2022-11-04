蔡英文總統今出席「2022 ITF台北國際旅展開幕典禮」時表示，現在國門已經開放，國際旅客一團接著一團來，截至10月底，已經有52團來到台灣，相信這個復甦的腳步會越來越快。

她強調，請所有業界朋友，跟政府一起繼續努力，把握這一波的機會，用品質和服務，擦亮台灣的觀光，創造國內外旅遊更好的發展，也為產業帶來更大的商機。

總統致詞時指出，今年「ITF台北國際旅展」特別具有意義，因為這是10月13日邊境解封以來第一個國際旅展活動，很高興看到這麼多國內外單位、旅行社、航空公司一起來參展，這是國際旅遊重啟的重要象徵，她也要請大家好好把握這次旅展的交流機會。

總統感謝主辦單位台灣觀光協會的用心，這幾年因為疫情，招展、策展，都很不容易，但觀光協會會長葉菊蘭仍然很努力，把品質放在第一。她剛才看到今天有這麼多的人潮，相信今年的旅展一定可以為業界注入更多能量。

總統也特別謝謝觀光界的朋友，過去兩年多來，大家努力配合防疫政策，一起守護全民健康，「大家都辛苦了」。政府也相繼推出各項紓困、振興措施，包括國旅補助方案以及民眾的熱情消費支持，我們一起努力，協助業界度過難關。

總統表示，在疫情期間，中央和地方政府也把握機會，積極盤點各地的特色以及觀光資源，不僅和業界合作，推出各種主題的旅遊產品，也翻新提升旅遊的軟硬體設施。這幾年，她來參加旅展，也從政府的主題館看到這些努力的成果。

總統認為，大家這麼努力在做準備，就是為了迎接更多國際觀光客。總統邀請全國民眾把握這4天展期，一起來逛展消費，並祝福今年旅展活動圓滿成功。