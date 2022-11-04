蔡英文總統今出席「2022台北電器空調影音3C展」，好的家電產品，能夠提升做家事的效率及生活品質，真的可以是每一個人最厲害的「神隊友」。

總統致詞時指出，這是她今年第4次參加公會舉辦的電器展。每一次她都很期待看到功能更新穎、使用更方便的家電產品，當然也要更漂亮。感謝公會用心規劃，每次都邀請許多國內外知名廠牌參展，也透過許多優惠活動帶動大家的買氣。

總統也感謝大家團結防疫，上個月國門正式開放。接下來，來臺灣觀光、消費的國際旅客會越來越多，現在就是全力拚振興、拚復甦，最好的時機。

總統指出，國內的內需經濟正在逐漸復甦回溫，零售業在今年1到9月的營業額達到3兆1129億元，創下歷年同期新高。最近，主計總處也公布，第三季的民間消費實質成長率達到百分之7.49，這也是近18年來的新高。

她說，延續這股消費力，相信這次展覽的買氣一定會很旺，她也要鼓勵逛展的民眾，把握機會，用最划算的價格，買到最超值的產品。

總統提到，政府也不斷在長照、育兒方面，投入更多資源，幫大家減輕壓力，也是希望給大家更多支持，成為每一個人的「神隊友」。

總統指出，她要特別提醒大家，在採買的時候，選購有「節能標章」的家電產品，可以省下高額電費，也能為環保盡一份心力。政府也有提供貨物稅補助，最高可以減免2千元；貨物稅補助方案會持續延長辦理到明年，請大家可以多多使用。