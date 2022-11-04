衛福部食藥署昨晚突襲宣布，食藥署專家會議14比0一致認同高端疫苗符合疫苗保護效益。中廣董事長趙少康今受訪說，那天衛福部長薛瑞元率隊夜訪民進黨台北市長候選人陳時中，就是討論這些事，都是套好招，大演一場荒謬悲喜劇。

趙少康說，明天陳時中就要進行台北市長電視辯論會，再不通過，如果屆時被問高端到底有沒有效，要怎麼回答？所以昨天就讓高端有效性審查過了，陳明天就可以說高端效果很好、沒有問題。

趙少康表示，美國類似的審查都是公開直播，我國食藥署已經關門審，至少應該公布與會的14個委員名單，讓歷史去檢驗；民進黨不是說開大門走大路，這怎麼不公開？難道還不讓大家知道誰審？

趙少康認為，衛福部原本就不可能取消高端緊急使用授權（EUA），不可能不通過高端疫苗有效性審查，否則已經花的40幾億元怎麼辦？打過高端的1百萬人怎麼辦？如果他們要求國賠怎麼辦？之前只是在大弄玄虛說要重新審查，鬼打架。

趙少康說，會說衛福部不會通過高端疫苗有效性審查的，是不懂民進黨的人。