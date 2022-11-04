楊冪與龔俊的新戲《狐妖小紅娘月紅篇》尚未開播便爭議不斷。據陸娛報導指出，劇中出現的男女主婚紗照竟是換臉吳奇隆與劉詩詩的婚紗照，消息一出，讓網友相當不可思議，直呼「劇組沒錢拍婚紗照了嗎。」

過去《狐妖小紅娘》以當紅女星楊冪與《山河令》爆紅小生龔俊的合作，數次引爆網路聲量，開拍後話題不斷。然而，卻屢屢爆出爭議事件，不只多次傳出楊冪被龔俊粉絲指出她搶咖位、魔改劇本等負面消息，讓楊冪粉絲相當不滿外。還有眼尖的網友發現由郭曉婷、魏哲鳴一同拍攝婚紗照片，竟是將吳奇隆與劉詩詩的婚紗照拿來換臉、修圖再製後的產出。引發網友痛批表示，「劇組連換衣服拍婚紗照的錢都沒有了嗎」、「劉詩詩無妄之災」、「劇組故意碰瓷吧，想要熱度也不是這樣蹭的。」

有網友曬出換臉婚紗照的原圖。（圖／翻攝自微博）

此外，《狐妖小紅娘》的製片人之一王一栩先前執導的《蒼蘭訣》爆紅後，讓網民們對此劇的期待值頗高，然而，現今爆出的這種換臉操作，讓網友對王一栩的支持度暴跌，更有網友扒出他蹭劉詩詩的熱度不是第一次了，讓網友大罵其為炒作王。

事實上，此前就有消息指出《狐妖小紅娘》的續作《竹業篇》將由陳曉、劉詩詩擔任主演。對此，就有粉絲指出參演者之一的郭曉婷與劉詩詩是多年好友，這次的換臉事件，劉詩詩因為好友緣故或許會不好維權。王一栩正巧可以藉此機會增加節目熱度，可謂是打的一手好算盤。