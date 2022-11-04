第二階段公費流感疫苗11月1日已開始施打，民進黨台北市議員許淑華今(4)日在臉書表示，有些鄰里的施打環境真的太小，很多長輩為了等待打疫苗，只能一邊淋雨一邊排隊，讓她看了很不捨，而這也是她一直積極爭取公有或國有土地的空間來規劃完善里民活動中心，最主要的原因。

許淑華在臉書指出，最近天氣比較溼冷又經常下雨，疾管局提及，得到A型流感的人數變多，各里的流感疫苗持續施打中。然而，許淑華發現，有些鄰里施打環境真的太小，很多長輩為了等待打疫苗，只能一邊淋雨一邊排隊，這畫面讓她看了很不捨。許淑華透露，這也是為什麼她一直積極爭取公有或國有土地的空間，用來規劃完善的里民活動中心最重要原因。

許淑華提到，第二階段的公費流感疫苗11月1日已經開始施打，這次開放50-64歲，沒有高風險慢性病成人，「符合資格的民眾，記得帶著身分證和健保卡去接種疫苗喔」。此外，今年還有另外提供長者肺炎鏈球菌疫苗，家中如果有從未施打過疫苗的長輩，可以考慮陪同去登記接種，「多一分保護，少一分擔憂」。