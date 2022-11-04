「金管會跟業者在同一條船上，大家一起努力！」金管會主委黃天牧4日坦言，保險業這二年很辛苦，面臨很多「前所未見的問題」，壽險除了要軌國際會計準則IFRS17外，又遇上今年美國鷹式升息，衍生許多問題，產險業則是有防疫險及今年幾件商業火險損失較嚴重，但保險業者仍是有向心力及承諾，善盡對保戶的責任與提升金融穩定，因此黃天牧亦承諾會適時協助業者度過難關。

黃天牧是在參與保險業風險管理趨勢論壇時表示，現在面臨如此變動及前所未見的局面，無論是產險業的防疫險理賠或是壽險業的升息衝擊，金管會都會與保險業者一起努力，相信終能看見風雨後的彩虹。

黃天牧並轉述行政院長蘇貞昌在台灣歷經900多天抗疫後，國境終將逐步開放時，引用水滸傳作者施耐庵的話「誰無暴風勁雨時，守得雲開見月明」，強調金管會與保險業者一起走過2008年金融海嘯及其後一次又一次的難關，這次也會一起努力，例如金管會快速調升保單責任準備金利率，即是要解決新舊保單利差過大的問題。

產險業今年光是防疫險到10月底就已理賠逾1,131億元，且尚未見速度慢下來，六家承保量較大的產險公司，已增資707億元，正在進行或規劃第二度或第三度增資，今年增資金額恐上看千億元，創產險60年來損失及增資最慘的一年。

壽險業則是因為美國急速升息，股債價格下跌，前九月淨值已蒸發逾1.89兆元，且美國升息步伐仍在持續，金管會已同意壽險公司進行金融資產重分類，南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽都已宣布在10月1日進行重分類，五家公司淨值比9月底多約7,000億元，另還有一家保誠人壽亦會在10月1日重分類。

這些前所未見的問題，黃天牧強調，金管會的態度就是與業者站在同一條船上，並與產險公會、壽險公會及保險周邊單位一起討論，適時推出政策，協助保險業度過難關。