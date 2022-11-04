陸港股市4日早盤大漲，香港恒生指數更一度狂漲928點。滬指4日早盤收報3,060.39點，漲2.09％，再度重返3千點大關，成交額人民幣（下同）2,621億元。深成指早盤收報11,127.53點，漲2.65％，成交額3,579億元。創業板指早盤收報2,437.99點，漲2.61％，成交額1,191億元。

綜合陸港媒體報導，A股4日盤面上，汽車整車、電子化學品等行業及鹽湖提鋰、釩電池等概念股走強，貿易、互聯網電商、農產品加工、供銷社等類股走弱。市場繼續憧憬明年首季大陸官方有望逐步放寬防疫政策，帶動酒店旅遊、釀酒股漲逾4％。

北斗概念股再度走高，合眾思壯盤中連兩日漲停板，北斗星通、波導股份、華力創通、天奧電子、中國衛星等跟漲。

鹽湖提鋰概念股全線大漲，鹽湖股份、西藏城投、西藏礦業、沃頓科技漲停，久吾高科、唯賽勃漲超10％，融捷股份、西藏珠峰、藏格礦業等漲超7％。

汽車拆解、動力電池回收概念股大幅拉升，天奇股份、東江環保漲停，超越科技漲超19％，旺能環境、金圓股份、中再資環、華宏科技等漲幅居前。

港股走勢更猛，恒指大漲逾5％，恒生科技指數飆漲8％，科技、地產等類股全線上漲，碧桂園服務漲超12％，李寧漲超11％，龍湖集團漲超9％。網科股方面，小鵬汽車漲超23％，蔚來、B站、快手漲超16％，阿里巴巴、騰訊控股、京東漲超10％。

另一方面，人民幣匯率4日上午反彈，人民幣兌美元在岸價（CNY）一度收復7.28關口，日內漲超200基點。離岸價（CNH）收復7.29關口，日內漲超400基點。交易員表示，人民幣匯價信心受股市大漲而提振，其後美元買盤報價漸少，最終在買盤報價缺失的情況下，美元多頭止損推動了人民幣大幅快速上揚。

大陸官方4日開出的中間價報7.2555，較3日下調83基點，再創近15年新低。3日美元指數走強，在岸價收市跌375基點，創近15年新低，中段低見7.3215。