八貫(1342)前10月營收年成長27.37%，已超越去年全年，由於目前八貫第四季產能滿載，故今年營收將續創新高。

八貫10月營收為1.95億元，因10月第三周舉辦員工旅遊，未安排生產及出貨下，致營收較9月與去年同期減少。累計前10月營收21億元，較去年同期成長27.37%，已超越去年全年，今年營收將續創新高。

八貫指出，自去年第三季以來，公司擴增產能為五班制，在已長達一年餘產能保持滿載下，所有同仁戮力同心，甚至犧牲假期，為體卹員工，公司在已事先取得客戶理解下，舉辦年度員工旅遊，因此，第三周未安排生產及出貨下，致10月營收較9月與去年同期分別減少16.11%與9.29%，後續將會集中在11-12月陸續出貨，在手訂單能見度亦維持不變。

八貫累計前10月營收21億元，年增率為27.37%，已超越去年全年，今年營收篤定續創新高，且預期有機會達雙位數的成長表現；與去年同期相較，由於醫療床庫存回補與航太業明顯復甦，屬高毛利的醫療與航太救生2項產品線合計占整體營收比重，已超過38%，與去年同期的近33%有明顯提升，高毛利產品比重拉升，也推使公司今年的獲利成長表現甚至超越營收的成長性。

展望全年，八貫表示，第四季產能仍會維持滿載，2023年預期將隨著訂單成長與新產能逐步到位，包括德興一路第二期建廠完成後，第三台淋膜機、17台智能型高周波機台將陸續投入試量產，總產能將逐步拉高，在戶外、醫療與航太救生三大產品線都有明確動能，甚至工業產品都可見成長商機下，新產能啟用將帶動公司中長期營運穩健向上。