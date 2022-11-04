達佛羅公司進駐中科園區擴大第9廠，4日舉行動土典禮，貴賓雲集，場面熱鬧。（張妍溱攝）

達佛羅公司於中科擴大第9廠，董事長張錦鋒相當有信心，喊出「全球市占率10％」的目標。（張妍溱攝）

行政院副院長沈榮津說，政府做為後盾，並呼籲產業要存活就要有ESG，符合永續發展目標。（張妍溱攝）

全球製造業已進入工業4.0時代，發展智能五軸同動工具機的達佛羅公司於中科擴大第9廠，4日舉行動土典禮，董事長張錦鋒喊出目標「全球市占率10％」，受邀的行政院副院長沈榮津大力支持並說，景氣下滑時，設備、原物料有議價空間，是投資正確時機，機會來了即是「做好準備好的人」，祝福美夢即將成真。

行政院副院長沈榮津說，工具機邁向智能五軸精密加工機發展，欲搶佔全球供應鏈的核心地位，軟、硬體不但要做到智慧、精密等，且加上品牌，認為張錦鋒很有企圖心，政府絕不讓他孤單，當最有力的後盾，並呼籲產業要存活就要有ESG，符合永續發展目標。

沈榮津先肯定被動元件大廠國巨2度併購案，以約214億元現金收購法國施耐德電機高階工業感測器事業部，以及收購德國賀利氏高階溫度感測器業務，象徵奠定台灣已邁向工業4.0第一階段，機台上須裝設溫度、濕度sensor並將數據送到平台結合智慧控制，製造出來更有精度的工具機。

達佛羅公司董事長指出，目前有8個廠區，未來中科是第9個廠區，產品線除了可供應五軸加工機、臥式搪床、立式加工機、精密磨床、龍門加工機等市場最熱門工具機，給航太、汽車工業、模具產業用途，有客製化訂單；中科廠區占地3000多坪，預計2年後完工，屆時有80位人員進駐。

中科管理局長許茂新表示，中科園區包括，精密機械、光電、半導體等6大產業，達佛羅加入後發展高階五軸同動加工機，邁向工業4.0趨勢，象徵智慧機械產業的基礎，也是中科園區最後一塊基地，進駐後宣告中科園區已滿租，預估2022年營業額可望達1兆1千2百億元，較去年同期成長約8％。