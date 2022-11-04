國民黨繼昨日拿出民進黨桃園市長候選人鄭運鵬競總主任陳志忠與經濟黨主席張采明同台合照後，今又秀出桃園市長鄭文燦與張采明合照，直批迴力鏢來得又快又急，狠狠打臉鄭運鵬，籲雙鄭對外說清楚。對此，鄭運鵬競辦回應，張陣營企圖拿他人合照轉移焦點，隨烏龍爆料起舞顯示沒能力治理城市。

鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，張善政陣營企圖拿他人與致公黨、經濟黨合照來轉移自己擔任最高顧問的焦點，連基本查證都不會也不願意，市府早已清楚說明該活動非市府舉辦，甚至不符當初申請補助的計畫內容，社會局已決定廢止補助，豈料張善政竟還隨著想蹭聲量的議員候選人起舞。

黃韋鈞說，張善政對桃園不熟悉尚可理解，但當張善政自詡可以協助台積電時，卻連查證都不願意，只會隨著烏龍爆料起舞，更顯示張善政沒能力治理城市，虛有其表的牛皮再次不攻自破。

黃韋鈞提到，張善政對桃園了解的程度若有轉移焦點功力的百分之一，相信就不會整天鬧笑話、自曝其短。眾人對張善政的質疑並非他與經濟黨或致公黨合照，而是擔任經濟黨的榮譽總顧問、致公黨的唯一最高顧問，成為詐騙、賣假藥集團的最大門神。

黃韋鈞直言，「百分之百贊成經濟黨理念」是張善政親口說的，至今仍未辭去2黨顧問黨職也是事實，張善政不說明、不解釋、不反省，整天拉人下水，無法改變與詐騙、賣假藥政黨過從甚密的事實。