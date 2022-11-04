中國大陸昨新增3871例新冠本土病例，連續兩天超過3000例。新個案中，內蒙古仍佔最多，有764例。自治區黨委書記孫紹騁周四視察疫情防控指揮部時表示，現在已不是疫情初期，應對方法很清楚，強調要對工作不到位、不對人民和組織負責的幹部嚴肅追責懲戒。

孫紹騁說：「現在已不是疫情初發不知怎樣應對，時至今日幹什麼、怎麼幹都是清楚的。對那些不幹活的、幹活不到位的幹部，不對人民和組織負責的幹部，要嚴肅追責、嚴厲懲戒，是哪一級的責任就追究哪一級，該追究領導責任的就追究領導責任。」

他又強調，呼和浩特市要認真落實「該管的堅決管住、該放的有序放開」，要管到無死角、全覆蓋，切實開放無疫小區，只有各方同心，才能奪取抗疫最後勝利。

此外，廣東新增665例，其中廣州佔逾500例。湖南及新疆分別新增逾400例本土病例。多個省都新增超過百例本土病例，包括黑龍江、山西、河南、青海及山東，北京增38例。