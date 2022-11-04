1名男子開車去接孩子下課，查覺車門把手、車窗被不明人士塗抹不明液體，自扮「柯南」查看行車紀錄器，發現有位陌生的小黃運將，打開瓶蓋將液體對他車子噴灑一圈，還在車後踹了一腳，憤而提告，台北地檢署調查時，運將坦承是「影中人」，但記不得為何會出現在車旁，台北地檢署依毀損罪起訴這名運將。

告訴人控稱，去年年11月間，他開車到北市興隆路的某國小去接小孩下課，把車子停在校門口的黃線，但他接回孩子後，走回車子附近發現車門把手、車窗被塗抹不明液體，但現場沒有可疑人士。

他查看自己的行車紀錄器，發現有輛計程車曾短暫停在他的車子前方，運將下車徒步繞行他的車子一圈，還在車尾時停下來踹了一腳，害他車要重新烤漆、包膜，報警提告這名陌生運將涉嫌毀損罪。

警方循線找這名運將到案，運將表示不認識車主，並否認犯行，堅稱每天在外跑車，不記得去過哪裡。

警方提示被害車主的行車紀錄器，由於畫面顯示運將在被害車主的車子繞一圈，還手持白色瓶子，邊走邊開蓋子，運將才承認自己是「影中人」，但仍堅稱已忘記為何這麼做。

檢察官曾安排雙方調解，但雙方無法達成共識，因被害車主堅持提告，檢察官依法起訴運將。