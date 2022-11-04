美國加州峽谷大學國際院院長鄭佳宜等校方代表4日拜會新竹市議會議長許修睿，盼在新竹地區推動在台高中生修習美國大學學分的計畫。許修睿表示，台美合作高中先修美國大學學分將是未來趨勢，也符合新竹地區廣大家長期待，將請市府審慎評估推廣時程與可行性。

美國加州峽谷大學包括國際院院長鄭佳宜、駐台代表Jerry Lin、國際項目Tim Honadel等校方代表，4日在立峰國際教育發展協會理事長李吳釩等人陪同下，拜會新竹市議會議長許修睿。

美國峽谷加州大學3日才與台北市9所高中簽下合作備忘錄，預計明年初就會在這9所學校開辦大學學分課程，台北市政府甚至限定資格開放額度做學分班的全額補助，預計將成為未來留學先修的新興主流。

由於新竹市是高科技城市、可支配所得名列前茅，加上家長普遍對子女的雙語教學特別重視，將會是加州峽谷大學下一個積極交流的城市。

許修睿認為，台美合作高中先修美國大學學分將會是未來的趨勢，對於加州峽谷大學積極投入新竹市高中先修大學學分的推廣樂觀其成，也認為符合新竹地區大多家長的期待，將請市府審慎評估推廣時程與可行性。

李吳釩說，因為疫情的關係，國內許多原先想要到美國念書的學生，不得不將計畫延後甚至打消念頭，根據統計至少有五成的學生，出國留學計畫受到影響，相當可惜。

他也提到，未來透過在台大學學分的推廣，不但可以把選修學分的年齡層下降到高中就開始，實際上到美國之後又可以無縫接軌，縮短在美求學時間至多2年，節省五成以上的學分費與生活費，對有心留學、預算有限的家庭來說，是一大福音。