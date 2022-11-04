少子化浪潮來襲，不少學校因招生不足而停辦，其中不僅包含私立大學，私立高中也面臨同樣困境。學者專家呼籲，政府得適度調整學費機制，提供私校彈性發展空間，最好還做到公私校同步減招，減少公私立學校競爭等不公平情況，且更應持續招收陸生，解決大專校院生源不足的問題。

國家政策研究基金會於今(4)日舉辦「高級中等以上學校退場問題座談會」，由前立委陳學聖擔任主持人。

陳學聖表示，針對私中退場部分，雖然教育部已訂定〈私立高級中等以上學校退場條例〉，但學校經營者盼能解決的問題，教育部卻未納入考量，導致問題持續發生，且日漸嚴重。

陳學聖提到，私校退場所衍伸的問題，其中包含教職員生權益，即使教育部設有「大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平台」，但經費逐年遞減，媒合成效不彰，而學校退場又屬於員工大量解雇的情況，勞動部應適度介入，並與教育部合作做好教職員轉職的支持，而非放任不管。

私校工會理事長尤榮輝指出，教育部應從宏觀的角度，思考學校經營困難的問題，並處理如公私立學校資源不對等，競爭環境不公平、學費長期遭教育部凍漲等結構性因素。這些問題導致私校長期只能吃老本，陷入以口袋深淺決定私校存廢的窘境。

尤榮輝認為，政府應檢視修訂《私立學校法》、《大學法》等法規當中不合時宜的地方，解決像是私校內控機制無法發揮、私校資訊不夠公開等陳年問題。

尤榮輝為此提出5點建議，包含：政府應適度調整學費機制，提供私校彈性空間；社會捐款給私校應百分之百抵稅，而非現行的50％；公私立學校同步減招；發給私校學生教育券，減少公私立競爭不公平的情況；召開高教國是會議或高教藍圖發展會議，處理高教面臨公共化與市場化路線的拉扯，以及退場學校教職員生轉職、轉學安置等因應措施。

全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳說，少子化導致生源不足，當前高中班級實際人數，與教育部核定學生數有所落差。而〈私立高級中等以上學校退場條例〉並非萬靈丹，近年來私校出現以扣減學術研究費、不發年終獎金等犧牲教師權益等方式，以維持私校的經營，這些問題並不會因為退場條例上路而消失，建議勞動部介入了解私校教師的權益受損問題，更呼籲政府應留意介入私校經營、著眼於校產的「禿鷹集團」。

台大名譽教授包宗和認為，政府應負起責任，提出高教整體發展的藍圖，不應一開始先放任學校升格改制，導致高教校數過多，最後又要學校自生自滅。

輔大日文系特聘教授何思慎說，學校目前面臨的問題不僅是少子女化，最大的困境是生源不足。以日本為例，最大的境外生源仍是陸生，建議當學校面臨生源不足的困境時，不應拒絕陸生。