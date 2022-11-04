新竹一名母親因不滿孩子在幼兒園玩耍時，拿奇異筆畫自己的臉，竟遭老師拿「科技海綿」幫女兒擦臉，導致女兒後來臉頰紅腫破皮，她事後到園所大鬧，揚言天天舉牌子，嗆園長是垃圾，「這老巫婆自己沒有孩子還非要來損害我的孩子」、「讓你開不成」，法官一審依恐嚇危害安全罪判拘役30天，得易科罰金。

判決書指出，該名母親因認為該幼兒園的幼教師以海綿擦拭女兒臉頰，造成女兒臉頰紅腫破皮而心生不滿，前年7月6日早上前往幼兒園談論賠償事宜，因園方無法達到她要求的賠償數額，她就在幼兒園一樓往二樓樓梯間大聲吵鬧並揚言跳樓，經園所員工阻擋後，還出言恫稱「我天天都來舉牌子討公道、讓你開不成」。

園方事後報警，該名母親繼續罵「垃圾、把人家孩子弄成這樣子，這老巫婆自己沒有孩子還非要來損害我的孩子」，並再次恫稱：「我天天來鬧、我明天開始早上、晚上都來鬧、妳一天不處理好，我一天會來鬧、妳不用心急、我也不會提告、明天開始我來這邊」，園長心生畏懼提告。

該名母親在法庭辯稱因為女兒被這樣對待，她太生氣才會做出此舉，沒有恐嚇犯意；法官一審勘驗監視器畫面，發現女子不只一次揚言鬧場，連警察到場處理仍繼續講，揚言天天鬧之下讓園方感恐嚇犯意，雖兩方已達成和解，但恐嚇罪非告訴乃論，審酌後判她拘役30天，得易科罰金3萬元。