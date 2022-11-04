吳姓清潔員提醒不要亂丟菸蒂，遭爆打往生。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化劉姓男子今年4月18日在員林市一處大樓前抽菸亂丟菸蒂，吳姓清潔員提醒，不要亂丟，劉男竟兇性大發，衝向他揮拳爆打，打到人倒地，還騎上去狂揍，吳男10天後因肋骨斷裂出血，住進加護病房，6月底過世，還留下一筆200多萬元醫藥費，家屬泣訴希望司法還以公正。

提醒不要亂丟菸蒂 清潔工被打斷肋骨、腹腔出血往生

吳男的女兒表示，爸爸被打，因為太善良，當下沒有想到報警，回家後只說提醒不要亂丟菸蒂就被打，身體很痛，有去看醫生、吃藥，但因為責任心重，還是忍痛照常去上班，10天身體已經撐不住了， 4月28日痛到呼叫救護車送醫院，醫師發現肋骨斷裂出血，已經感染得很嚴重，緊急安排開刀住進加護病房。

吳男在2個月後因左側膿胸、腹部鈍挫傷、腹腔膿瘍及多重器官衰竭而死亡。還積欠200多筆醫藥費，家屬向勞保局申請職災補助時，被回以「屬病逝不予給付」，不予以補助，突如其來的壓力，壓垮吳男一家人。

吳家不知如何是好，調閱監視器找真相，發現這起惡劣的暴行，從監視器影像中看到，案件發生4月18日上午11點多，吳男正在打掃環境，劉男站在大樓騎樓下抽菸，並把菸蒂往外丟，轉頭就走，吳男出口提醒，「菸蒂不要亂丟」，劉男就瞬間爆發，趨前狂毆猛打，打到人都倒地，還跨過騎上去

，不歇手的狂揍，一旁清潔員和民眾都目擊這凶狠瘋狂的一幕。

目前案件已經進入司法調查，吳男的女兒至今淚以洗面，不相信慈愛善良的爸爸就這樣走了，希望司法能還給爸爸一個公道，告慰爸爸在天之靈，約束暴行、不要再有人受害。