歐陽龍二女兒、22歲的歐陽娜娜近年將工作重心移往大陸，她外型甜美可愛又有音樂才華，被封為「男神收割機」，曾和不少男星合作並傳出緋聞，但大多沒有實證。今(4日)大陸狗仔拍到大她2歲的翟子路住進她家，期間還曾沒穿上衣出來倒垃圾，而兩人過去是拍MV結緣，至於戀情真偽，當事人暫未回應。

歐陽娜娜可說是演藝圈的最強發電機，曾和李安兒子李淳、陳飛宇、劉昊然、王源、蔡徐坤，甚至是成龍兒子房祖名傳過緋聞，但都被否認，先前她上直播，被問到未來理想男友是哪一類型？歐陽娜娜當時表示，爸爸歐陽龍沒有限制她，只希望男方善良孝順就好。

歐陽娜娜過去被封為男神收割機。（圖／中時資料照片）

歐陽娜娜先前曾曬照分享與24歲翟子路的拍攝〈1-4-3〉MV，沒想到工作結束後，兩人依舊情未散，據《攝影劉大錘》報導，近日直擊翟子路拖著行李箱到歐陽娜娜的小公寓，前後待了4天，而在此期間，翟子路還曾沒穿上衣出來倒垃圾，一副在自己家的輕鬆模樣，兩人熱戀消息因此引發轟動。

眼尖網友更發現，歐陽娜娜先前曾看過翟子路和邢菲的CP超話，兩人先前合作《覆流年》被炒成情侶，而歐陽娜娜關注此舉，有如正牌女友關心男友和合作對象的緋聞，而狗仔更稱歐陽娜娜打給翟子路時，曾喊對方「老公」，關係不言而喻。