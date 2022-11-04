在愛情中，明明出現喜歡的人，但常常覺得還沒準備好或是不想打破關係，一旦時間久了，對方的心早已逃之夭夭了，《科技紫微網》運勢專欄指出天秤座、處女座、水瓶座常常與愛情擦肩而過，因常常顧慮太多和拿不定主意，導致錯過在一起的最好時機。

▍天秤座

天秤座對於友情和愛情的界線，常常太過於模糊，因此吃了不少友達以上，戀人未滿的苦頭，他們會把追求者和曖昧對象放在好朋友的位置上，並且裝糊塗，明明需要陪伴，卻又不懂拒絕，總想著相處久一點再說，硬是不願意戳破關係，在戀愛中，天秤座總是少了一些堅定的意志力，一邊感性的談戀愛，一邊又很理性的分析，不但自己拿不定主意，還會請周圍的朋友給意見來參考，當意見聽多，自然地就更加混亂。

▍處女座

處女座談戀愛很看時機，因為不喜歡失控的感覺，所以只有在真的想談戀愛的時候，才願意敞開心胸接納別人，但在他們還沒有做好準備的時候，追求者想要試圖打動、融化處女座，真的不是容易的事，處女座對感情很慢熟，喜歡一點點的累積，如果追求太過洶湧濃烈，會很沒有安全感，然而，就在等著一份順其自然的戀情之中，最後也就順其自然的單身了。

▍水瓶座

水瓶座的矛盾，不僅讓自己很辛苦，身邊的人也常常跟著受累，他們總熱衷於追求所謂的感覺，到最後自己都不知道在追求什麼，他們的自尊心很強，總是出於自我保護的本能而先下手為強，但當他們察覺到對方可能不喜歡自己，就會立馬掉頭走人，先說喜歡的是他們，轉身就消失的也是他們，越是這樣患得患失的衝動行事，越是讓自己的心不知被拉扯了多少遍。