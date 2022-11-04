國民黨宜蘭縣議會黨團設立看板，批民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵盜採砂石、賤賣市產、論文抄襲，並接連舉行記者會批江，今天（4日）江聰淵赴宜蘭地檢署控告宜蘭縣長林姿妙等4人妨害名譽、違反選罷法，藍營則反批江「提告堵不住人民的嘴，更抹滅不了真相。」

江聰淵委任律師李蒼棟表示，提告的對象有林姿妙，以及縣議員黃琤婷、楊弘旻、莊淑如，主要是國民黨陣營到處設置江聰淵是賤賣市產、盜採砂石、論文抄襲等不實廣告；林姿妙唆使競辦發言人黃琤婷夥同楊弘旻、莊淑如舉行記者會對江作不實指控。

江聰淵說，原本以為這是一場和平理性的選舉，但幾個月來林姿妙陣營一再用不實指控來造謠抹黑，不僅對他個人也對市公所團隊、市政顧問團造成傷害，如果再不提出告訴來以正視聽，他也不能對認真、負責的團隊交代。

江聰淵指出，國民黨的指控是刻意曲解，如他任宜蘭市長以透明公開方式辦理標售處分財產，還獲得縣府獎勵及頒獎，卻被顛倒是非說是賤賣土地市產等，用抹黑烙印他及團隊的惡意負面印象，這也是國民黨的一貫伎倆。

國民黨宜蘭縣議會黨團表示，看板所提全都是有所本，江聰淵親赴地檢署提告，只是想藉此轉移焦點，顯見選情已經相當低迷，也相信縣民絕不容許與黑金掛勾的人成為宜蘭縣長。

林姿妙競總發言人黃琤婷表示，林姿妙縣長遭民進黨動用國家機器進行政治迫害，檢察官142頁的起訴書裡頭有相當多事證，都已被當事人證明根本不是事實，甚至檢廉還涉嫌違法監聽，但江聰淵卻拿著一份根本不是事實的起訴書，四處造謠抹黑，詆毀林姿妙縣長，只為了自己的政治利益，江聰淵才是未審先判。