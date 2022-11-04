澎恰恰的台商好友兼金主林秉文今（4日）爆出，他名下的「PGtalk」公司，涉嫌洗錢、地下匯兌、詐欺等不法行為，用「PG幣」的方式洗錢，金流至少10億台幣，2日新北地檢署到蘆洲將林秉文拘提到案，檢方複訊後諭令300萬元交保，媒體求證澎恰恰，他僅透過經紀人表示：「我們不知道這件事哦！」而「PGtalk」稍早也發出聲明喊冤，強調遭「詐騙集團冒用」，PGtalk絕無詐欺、洗錢之事宜，並進行對該詐騙集團提起告訴。

鴿子PGTalk聲明稿如下：

鴿子PGTalk受詐騙集團冒用一事，發生在109年10月28日、鴿子 PGTalk 配合銀行發現有不明大額款項購買PGP點數，立刻進行凍結該筆款項，並緊急通報鴿子PGTalk ，且事後由銀行人員與當事人進行後續協商，鴿子PGTalk 也進行提供帳戶數據以及配合調查，並因此加強相關限制，如實名制與購點上限….等防範機制，一切機制皆依法規，絕無詐欺、洗錢之事宜，並進行對該詐騙集團提起告訴。

再此聲明鴿子PGTalk是一個公開透明的平台，提供用戶購點與提供點數購物、線上商城、實體商家、直播經紀、線上叫車….等服務，每個用戶的使用行為鴿子 PGTalk 依個資法及個人行為自由，鴿子PGTalk 也在平台上不斷善意提醒用戶不要觸犯法律，如平台用戶有任何不法之行為，一切均按法律處置，鴿子PGTalk平台絕無寬貸。