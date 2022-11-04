沙烏地阿拉伯總理兼公共投資基金（PIF）主席穆罕默德（Mohammad bin Salman bin Abdulaziz）王儲殿下正式對外宣布Ceer公司的成立，作為沙國第一個國家電動汽車品牌，將為沙國汽車產業做出貢獻。

Ceer公司的成立符合PIF致力於推動沙國前瞻產業的策略，作為推動沙國經濟多元化的戰略之一，幫助沙國實現2030年願景的目標。此外，公司將為沙國減少碳排放，推動可持續發展以應對氣候變化的努力中作出貢獻。

Ceer是PIF和鴻海（2317）的合資企業，將會運用BMW授權的零部件技術於車輛開發過程中。鴻海將開發車輛的電子電氣架構，並且在智能座艙、智能網關和自動 輔助駕駛技術領域提供工程產品服務。每輛車都將在沙國設計和製造，並按照全 球最高規格的汽車品質和安全標準進行測試。Ceer品牌車計劃於2025年上市開賣。

Ceer將是第一個在沙國生產電動車的沙國汽車品牌公司，目標為沙國和中東、北非地區的消費者設計、製造和銷售一系列電動車，包括轎車和休旅車。Ceer是PIF透過投資有前景的產業，以實現沙國 GDP增長多元化戰略的一部分。預計Ceer將吸引超過1.5億美元的外國直接投資，並創造多達30,000個直接和間接就業機會，預計到2034年將為沙國的GDP貢獻80億美元。

鴻海董事長劉揚偉表示，很高興能與PIF成為夥伴，在沙烏地阿拉伯 設立一家專注於設計和製造的電動車公司。我們將利用鴻海的科技專長來支持Ceer的願景，打造一系列具備智能網關、通訊娛樂和自動輔助駕駛功能且備受歡 迎的電動車。透過Ceer，鴻海目標是在沙烏地阿拉伯和周邊地區，將電動車打造成為市場主流的產品。