環保署4日進行南部科學園區屏東園區開發計畫環評初審，開發單位國科會南科管理局表示，預計開發73.83公頃，不過環評委員認為，仍有部份資料仍有不足，像是空污抵減部份需要具體內容，因此經過閉門會議討論後，本案補件再審。

根據環評資料顯示，南科屏東園區附近鄰近高鐵屏東站、、汽車產業專區、屏東科技產業園區及擴區等園區，有助於發展智慧農醫、綠色材料、太空科技及其他新興科技等產業，帶動南部地區科技產業發展並提供就業機會，合計引進就業最多5,400人。

不過環評委員認為，雖然開發單位有做出部份承諾，但對於實際要如何施行，仍需不足相關資料。經過閉門會議討論後，要求開發單位補足相關資料，包含強化空氣污染物及溫室氣體排放量增量抵換計畫，提升其可執行性。確認空氣污染物以1:1.2倍之抵換方式、對象及其抵換量，應依據相關原則來辦理。

要求開發單位就就鄰近本園區部分敏感受體背景噪音值已有超標情形，加強園區施工及營運期間減噪措施。評估調降放流水水量及提升放流水水質可行性（含訂定放流水導電度排放標準）；評估檢討提前再生水使用時程規劃及自來水減量規劃，強化進駐廠商之廢水回收再利用管理，避免排擠民生用水。

檢討本園區有害事業廢棄物產生量預估合理性，強化進駐產業之廢棄物減量及資源循環零廢棄規劃；本園區產生廢棄物，不可回收再利用部分應承諾清運至國科會南部科學園區所轄園區處理設施處理，或評估於本園區環保設施用地設置處理、處置設施。強化施工及營運期間節能減碳措施規劃。