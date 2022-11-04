屏東海生館在今年暑假首推的「迷你解說員親子營」迴響熱烈，館方趁勢再推出寒假限定版，即日起開放報名。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東海生館在今年暑假首推的「迷你解說員親子營」迴響熱烈，館方趁勢再推出寒假限定版，即日起開放報名。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東海生館在今年暑假首推的「迷你解說員親子營」迴響熱烈，館方趁勢再推出寒假限定版，讓小朋友化身迷你解說員、帶領爸媽一起來趟海洋探索之旅，從大洋到南極冰原近距離貼近企鵝，並一圓與海洋生物共眠的夢想，即日起開放報名。

屏東海生館指出，2天1夜的「迷你解說員親子營」，將讓小朋友穿上解說員的專屬背心，開始一日小小海洋職人的體驗活動，先由海生館解說員帶領著孩子們前往觸摸池學習、認識台灣周遭的潮間帶生態及生物，並分享來自南極大陸的企鵝故事，讓孩子們對企鵝有更深入的認識。

緊接在學習完觸摸池裡的潮間帶生物，及了解企鵝的生物知識小祕密後，將會有一場成果發表的分享時間，孩子們將化身為迷你解說員，站上專屬的舞台，戴上麥克風一一介紹當天認識的生物，引領爸媽及現場夥伴們成為最佳聽眾，一起回味豐富的體驗內容，展現迷你解說員的無限可能與熱情。

晚間則夜宿海生館內，感受與多樣海洋生物共眠的夢幻體驗。海生館表示，「迷你解說員親子營」還安排了許多有趣生動的活動，以延續白天感受到的驚奇，如走進海生館後花園、也就是管制區後場內，解鎖飼育員的工作環境，直擊海洋照護祕密，還能親手進行幼魚餵食與觸摸活動。

又或是走進幽暗的台灣水域館內進行夜間探索的活動，一窺神秘黑夜裡海洋生物們精采多姿的夜生活，看著海膽跟龍蝦夜間覓食的生龍活虎，好不熱鬧。而在一夜好眠後，迷你解說員們將體驗執行夜宿海生館時最重要的任務「日間晨喚」，這時小朋友們將身負重任，輕喚夜宿來賓們起床、並準備第2天精彩活動的開始，持續探索海洋浩瀚和奧祕。

活動結束之後，海生館會頒發充滿回憶的結訓證書給迷你解說員，海生館強調，「體驗學習」一直是屏東海生館推廣海洋教育中不可或缺的重要信念，希望這樣的活動能成為孩子對海洋興趣探祕的起點，也讓爸媽可以貼近陪伴小寶貝，記錄絕無僅有的成長時光。