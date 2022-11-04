據消息人士指稱，三星電子在下一代的Galaxy S23旗艦智慧型手機，將主要地使用高通的Snapdragon 8 Gen 2應用處理器(AP)。

據TheElec周四的報導，三星自家的Exynos平台未來將支援中階的手機，而不是三星旗艦手機。

三星曾試圖透過5奈米和4奈米的技術，來擴大Exynos平台的市占率。但目前4奈米的良率目前非常低，效能和散熱問題都還沒達到標準。

消息人士說，由於上述問題，三星的邏輯設計部門正計畫下世代名為Exynos 2300的Exynos系列，將使用5奈米製程技術。

另一方面，高通的Snapdragon 8 Gen 2處理器使用台積電的4奈米製程技術，整體表現將優於5奈米的Exynos 2300。

消息人士指稱，由於這個原因，三星被迫在Galaxy S23手機使用高通處理器。

目前三星的S22手機採用自家Exynos平台，也被發現一問題，即三星故意限制該處理器效能，以避開過熱和散熱問題。

另一消息指出，由於三星將4奈米視為是從5奈米到3奈米的過渡技術，因此對4奈米研發投入較少的資源。

三星的晶片部門主管慶桂顯(Kyung Kye-hyun)曾在九月時承認，該公司在5奈米和4奈米的良率和時程進展上，落後於競爭對手台積電。