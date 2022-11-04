民進黨苗栗縣長候選人徐定禎4日公開召集「公務人員一起改變苗栗」，號召全縣公務人員一起站出來改變苗栗，換黨換人做做看，基層公務人員出身的徐定禎宣示，將來執政一定會尊重專業、依法行政，展現即將入主苗栗縣政府、即將執政的氣勢。

徐定禎說，自己是基層公務人員出身，一路走來沒有派系跟黑金的包袱，只有實在的行政經驗，最懂得公務人員的辛苦與付出，特別是縣政工作要完善運行，公務人員是縣府不可或缺的一份子，是默默努力但也是最重要的夥伴。苗栗縣有很好的發展潛力與素質優良的公務人員，但是苗栗在國民黨長期執政不力下，建設停滯、縣政退步，造成縣庫破產，公務人員難以施展抱負，雜誌城市競爭力調查，苗栗縣更是敬配末座！

徐定禎鄭重宣示，執政後一定會尊重專業、依法行政，讓每一位公務人員都能夠依照規矩行事，團結縣府、共同為推動縣政建設全力努力，任用專業人才、選賢舉能，要讓苗栗縣每一位公務人員感到驕傲，不再需要忍受不端正的風氣。

徐定禎痛批，苗栗財政已經被國民黨搞到破產，這次更不能讓連國民黨都不敢接受的候選人當選！看到對手背景不單純，殺人、炒地、違法經營砂石事業，甚至是涉賭、涉槍，徐定禎直呼苗栗不能繼續向下沉淪，這次一定要把握機會，撕下苗栗國的標籤！

徐定禎強調，這次選舉是黑白對決，要掃除執政不力的腐敗派系政治，更要拒絕黑道入主縣府！這次選戰要告別財政黑洞、告別黑金政治、告別派系政治，讓苗栗脫胎換骨。徐定禎呼籲，今年是苗栗縣72年來最有機會翻轉的一次選戰，請大家在選戰最後關頭大力拉票，守護美麗的家鄉！拜託公務人員一定要站出來投票，更要集中選票支持徐定禎，一起改變苗栗！