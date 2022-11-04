近日籃網球星厄文（Kyrie Irving）的「反猶太」風波，引起了外界的強烈關注，根據籃網官方公布的消息，將厄文處以停薪禁賽5場處分，為了平息眾怒，今（4）日厄文終於正式在個人IG上道歉，不過整件事的嚴重程度，讓美媒相當不看好厄文能重返籃網陣中。

上周厄文在推特發布一張電影海報，但這部電影被認為有著強烈的反猶太人主義，雖然厄文已經刪除了此則貼文，也自掏腰包捐款50萬美元支持平權，不過在接受記者訪問時，厄文仍無意願對「反猶太」這件事進行道歉，也讓NBA總裁席爾佛（Adam Silver）感到相當失望，並希望與厄文坐下來聊聊這件事。

眼看厄文毫無悔意，籃網今日宣布對他祭出重罰，處以禁賽5場處分且不支薪，厄文也終於挺不住言論壓力，在IG發文為自己的行為道歉，他承認該部電影確實有虛假的反猶言論及描述，願意承擔分享影片的全部責任，自己已經學到教訓，厄文也向猶太家庭及社群致上歉意，強調當初沒有解釋清楚分享電影的用意，但自己絕對是支持對抗反猶太主義的一份子。

儘管帶著誠意願低頭道歉，籃網隨隊記者仍不看好厄文能重返球隊，「根據厄文的所作所為及禁賽處分，他在籃網的生涯有可能已經結束了，球隊將如何發展仍不清楚，厄文交易價值為0，而且在杜蘭特（Kevin Durant）的交易談判中處於弱勢，籃網處在一個非常糟糕的困境。」