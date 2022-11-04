爭取連任的朴子市長吳品叡。（取自吳品叡臉書／廖素慧嘉縣傳真）

民進黨朴子市長候選人涂建軒4日批評鐵支路公園二期工程，未完成驗收即開放民眾使用，質疑爭取連任的市長吳品叡施政能力，朴子市公所回應表示，工程已完工，沒有安全顧慮之虞，依縣政府類似工程案例開放使用。

涂建軒4日實勘朴子市鐵支路公園後表示，步道不平，有許多塑膠管高低不一、藏在草叢中，且依據3日代表會上的詢答，證鐵支路第二期工程還沒驗收，是「尚未驗收、先行使用」，若民眾到公園運動發生危險，誰負責？

涂建軒批吳品叡團隊在大內宣上寫著「親身體驗」，是把市民當白老鼠嗎？把市民充當工程安全測試員，將個人「政治利益」凌駕「市民利益」，並陷市公所公務員有違法之虞。

朴子市公所回應表示，本案工程於9月21日完工，9月28日與監造單位到工區查驗後，確認承包商已依工程契約完成所有工項，現場步道相關設施查無影響民眾使用安全之疑慮，即依照嘉義縣政府類似工程案例開放公園。

朴子市公所表示，嘉義縣政府或其他國內工務單位，辦理如道路路面刨鋪、人行道或公園整修（新設）公共工程等，按慣例於完工後且查驗時無重大嚴重影響使用安全的情形下，為了便民就會開放使用，且施工期間至驗收合格前皆屬工程保險期間範圍，保障使用民眾。