11月7日是農曆的「立冬」，很多民眾喜歡選在當天食用薑母鴨、燒酒雞及羊肉爐進補，台中市政府警察局呼籲，冬令進補若食用含有酒精成分的食物，短時間內駕駛上路可能被判定為酒駕。警方統計，今年1月至10月台中取締酒駕7773件，比去年成長百分之21，於7日實施交通大執法取締酒駕勤務，預計夜間在台74線快速道路銜接平面路段設置路檢點；呼籲民眾勿酒後駕車。

隨著「立冬」節氣到來，代表進入冬天，國內流傳民間習俗，為抵禦冬天嚴寒、補充元氣，有人選在「立冬」當天進行食補，甚至加入酒類燉補湯。警方提醒民眾，酒駕上路是違法，為防範「立冬」當日民眾進補飲酒或酒駕，警方7日實施取締酒後駕車勤務。

警方另於4日夜間於台74線快速道路銜接平面道路段，以「封閉式」方式設置路檢點，為避免酒駕駕駛人行駛至國道或鄰近縣市造成酒駕憾事之發生，將結合「大型重機車巡邏」勤務，提高見警率，如發現有車輛違規行為，將其引導下匝道盤查取締，強化警力部署。

台中市交通警察大隊統計，今年1月至10月計取締酒駕7773件，較去年同期增加1357件（＋21％），顯示警方推動「酒駕零容忍」之社會共識，呼籲市民不要心存僥倖酒後駕車，降低酒駕肇事帶來的遺憾。

台中市政府警察局長蔡蒼柏說，執法取締為最後手段，是維護交通安全的最後防線，除宣導民眾在聚餐飲酒後相互提醒，多搭乘大眾交通工具避免酒駕，更呼籲店家宣導「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客開車」等措施，落實「斷源專案」，防止酒駕從源頭做起，切勿輕忽酒駕嚴重性，勿存僥倖心理，應遵守交通規則、確保行車安全，創造優質交通環境。