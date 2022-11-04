有著「神級混血美少女」美譽的退役日本AV女優瀧澤蘿，日前來台為候選人站台 ，更透露未來有可能在台灣公開商演和工作，沒想到另一位女優有原あゆみ也現身台灣，引發大批粉絲暴動，網紅T妹則在社群網站PO出與兩位AV女優的合照，對於近來盛傳AV女優來台賣淫一事，她也做出回應。

T妹在臉書曬出與知名AV女優龍澤蘿拉及有原あゆみ的合照，只見各自對著鏡頭擺出甜美笑容，接著表示：「別羨慕姐⋯ T妹跟日本知名龍澤蘿拉，還有另一位原由亞美一起XX （ 阿嘶），怎麼辦⋯ 你們只能在銀幕前尻尻」，似乎為了不讓女優搶盡風采，只見她身穿長版上衣，側邊挖空露出傲人上圍，另外下半身失蹤的她，露出一雙修長美腿，還不慎露出底褲，火辣指數破表。

T妹接著提到先前盛傳日本女優來台賣淫，當時被一堆人詢問是否屬實?她表示雖然知道在社會上走跳的任何內幕，但不會去傳他人的私事，就算有也不可能對外公佈，強調：「碰不到才會讓人覺得有價值，銀幕前的你會叫她女神，有接的叫妓女⋯ 立馬跌下神壇！所以誰會公開承認」，接著搞笑表示：「可以肯定的是⋯ 夢裡什麼都有」。

對此，網友紛紛留言：「ㄒ妹很漂亮好美啊」、「T妹很漂亮1000分，還露小褲褲了」、「有T妹萬事足矣」、「雖然羡慕，但還是T妹最漂亮啦」、「辣到……無法無天了啦」、「T妹完全不輸另外2位啊」、「ㄒ妹根本仙女下凡」。