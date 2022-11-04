新冠肺炎疫情下，視訊及遠距醫療已成為新興就醫模式，讓醫療服務的提供不因疫情延遲或中斷。民眾只要透過手機下載健保快易通APP，並申請虛擬健保卡，於看診時出示QR code，就可以順利看診，成為就醫零接觸的最佳利器。這樣的數位醫療服務，對於深處偏鄉或離島地區的民眾更是便利，民眾不再需要長途跋涉、舟車勞頓至醫院看診，透過數位科技突破地理限制，讓醫療服務不再因距離而有藩籬。

中央健康保險署今年特別前進偏鄉、離島地區，辦理「虛擬健保卡在地培力訓練」，以提升民眾數位醫療能力。今（4）日於花蓮縣卓溪鄉舉辦之活動為壓軸場次。特別邀請花蓮門諾醫院與卓溪鄉衛生所等在地醫療單位，現場展示並分享使用虛擬健保卡的心得，同時邀請在地民眾與長照、文健站與社區發展單位等共襄盛舉，期透過結合數位應用，縮短數位落差，為偏鄉打造無圍牆、無藩籬的醫療服務。

為了將數位醫療服務送進偏鄉，同時協助在地民眾跨越數位落差，健保署設計長期數位醫療能力培力課程，與在地衛生單位、社區據點、文健站、在地志工等合作訓練種子人員，以在地長期協助民眾申請健保快易通APP及使用虛擬健保卡，今年共計辦理16場虛擬健保卡在地培力訓練實體活動（嘉義縣阿里山鄉、屏東縣泰武鄉及來義鄉、高雄市茂林區、臺中市和平區、新竹縣五峰鄉、宜蘭縣大同鄉及南澳鄉、南投縣信義鄉及仁愛鄉、苗栗縣泰安鄉、桃園市復興區、臺東縣海端鄉、連江縣、花蓮縣秀林鄉及卓溪鄉），並同步以視訊方式連線鄰近鄉鎮，期提升偏鄉民眾虛擬健保卡使用率，傳達健保署改善偏鄉民眾就醫品質的決心！

截至今年10月30止，已有33萬7,860人持有虛擬健保卡，643家特約醫療院所提供虛擬健保卡服務。民眾就醫時只要出示虛擬健保卡QR code就可以進行掛號、看診、檢驗（查）、線上繳費等，解決因無法過卡或忘記帶卡，需先繳交全額醫療費用，嗣後再回院所辦理先前墊付的退費手續。今年16場培力訓練活動，計有超過1,500位在地民眾及醫事人員參與，約900人完成虛擬健保卡申辦。

未來，健保署將持續深化虛擬健保卡之應用，例如研議結合處方箋功能、擴增線上支付功能，發展整合式視訊診療流程等持續優化，期完善虛擬健保卡零接觸的目標，建立智慧醫療就醫模式，實現數位政府願景。