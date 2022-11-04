民進黨南投縣長候選人蔡培慧今（4）日接受「還我特色公園行動聯盟」（特公盟）的邀請，發表相關政策主張。蔡強調，早在2019年他就知道，埔里有很多青年家庭對親子活動和共融公園有許多期待，這幾年她陸續邀請大象爸爸、親職教育相關人士來討論，未來只要她當選縣長，會興建10座特色遊戲共融公園、營造8大親水生態圈，讓南投每個鄉鎮都能發展出自己的特色。

蔡培慧今日在臉書發文表示，感謝還我特色公園行動聯盟（特公盟） 的邀請，今年3月，她跟特公盟在暨大有場充實的座談，早在2019年阿慧知道埔里有很多青年家庭對親子活動和共融公園有滿多期待，這幾年她陸續邀請大象爸爸、親職教育相關人士來跟大家討論，這些經驗也成為她今年的縣長政見。

蔡培慧承諾，只要她當縣長，會興建10座特色遊戲共融公園、營造8大親水生態圈，讓南投每個鄉鎮都能發展出自己的特色，不僅僅要吸引觀光客，最重要的是讓每個住在南投的人，能夠有豐富的生活機能、良好的生活環境，牢牢的黏在這片土地上。

針對相關政見，蔡培慧指出，她與廖志城鎮長正在努力，將百年歷史的水源地打造成自然、好玩的共融園區。不只有埔里，她當縣長，將興建10座特色遊戲公園，讓大家一起努力讓夢想成真，特色遊戲公園理念如下：

1、與水與自然做結合 不破壞原景為主

2、環保舒適材質符合孩童需求

3、與地方文史結合在一起

4、落實民主建議，與地方、與使用者共同規劃