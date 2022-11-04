據稱這是烏克蘭無人機、艦攻擊俄羅斯黑海艦隊的錄影

俄羅斯黑海艦隊遭無人機、艦攻擊後，俄羅斯駐英大使克林（Andrei Kelin）說，莫斯科有證據顯示，英國特戰隊參與了這次行動，並警告英國介入俄烏戰爭「太深」。

據天空新聞（Sky News）和《每日郵報》（Daily Mail）3日報導，克林說，莫斯科完全知道，英國專家參與了攻擊俄羅斯基礎設施，還有黑海艦隊的訓練、準備和執行等行動。他並強調，證據「很快」就會公開。他指出，由於這會升高局勢，可能走上不歸路，因此很危險。此外，克林直言，英國介入這場戰爭太深，而這意味情況正變得愈來愈危險。

他還堅稱，俄羅斯總統普丁希望協商解決烏克蘭戰爭。克林說：「我們需要某種結果、一個談判的結果，我們不會逃避談判。」然而，英國外交大臣祁湛明（James Cleverley）強烈駁斥了克林的說法，並直指世人看穿了普丁持續在散播假情報。

不過，克林說，任何和解可能都需要部分俄軍留在烏克蘭，以保護俄羅斯人民，但烏克蘭已拒絕。此外，他堅稱，俄羅斯無意在俄烏戰爭中動用核武。俄羅斯先前召喚布朗娜特（Deborah Bronnert），給她看了英國協助策劃攻擊北溪油管和黑海艦隊的「證據」。莫斯科說，已對布朗娜特發出「強烈抗議」，並說英國這種對抗行為帶有狀況升級威脅，並可能導致不可預料和危險的後果。