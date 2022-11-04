據稱這是烏克蘭無人機、艦攻擊俄羅斯黑海艦隊的錄影

俄羅斯黑海艦隊遭無人機、艦攻擊後，俄羅斯駐英大使克林（Andrei Kelin）說，莫斯科有證據顯示，英國特戰隊參與了這次行動，並警告英國介入俄烏戰爭「太深」。

據天空新聞（Sky News）和《每日郵報》（Daily Mail）3日報導，克林說，莫斯科完全知道，英國專家參與了攻擊俄羅斯基礎設施，還有黑海艦隊的訓練、準備和執行等行動。他並強調，證據「很快」就會公開。他指出，由於這會升高局勢，可能走上不歸路，因此很危險。此外，克林直言，英國介入這場戰爭太深，而這意味情況正變得愈來愈危險。

他還堅稱，俄羅斯總統普丁希望協商解決烏克蘭戰爭。克林說：「我們需要某種結果、一個談判的結果，我們不會逃避談判。」然而，英國外交大臣祁湛明（James Cleverley）強烈駁斥了克林的說法，並直指世人看穿了普丁持續在散播假情報。

不過，克林說，任何和解可能都需要部分俄軍留在烏克蘭，以保護俄羅斯人民，但烏克蘭已拒絕。此外，他堅稱，俄羅斯無意在俄烏戰爭中動用核武。俄羅斯先前召喚布朗娜特（Deborah Bronnert），給她看了英國協助策劃攻擊北溪油管和黑海艦隊的「證據」。莫斯科說，已對布朗娜特發出「強烈抗議」，並說英國這種對抗行為帶有狀況升級威脅，並可能導致不可預料和危險的後果。

文章來源：Russian ambassador has 'evidence' UK special forces involved in attack on Black Sea fleet
文章來源：Russia's ambassador warns 'Britain is too deep' into the Ukraine conflict and says Moscow will publish 'proof' UK helped carry out suicide drone attack on the Black Sea fleet - adding: 'It is dangerous... it escalates the situation'

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