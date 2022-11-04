各校防疫措施調整。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

衛生所新冠及流感疫苗周末施打時程表。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

衛生所新冠及流感疫苗周末施打時程表。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

衛生所新冠及流感疫苗周末施打時程表。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

衛生所新冠及流感疫苗周末施打時程表。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣4日新增717例COVID-19本土案例，為325名男性、392名女性，年齡分布在0歲至99歲，12歲以下111名、65歲以上50名，確診者集中在18歲到64歲青壯年為主，約占69％。

新增717名分布在竹北市259例、竹東鎮148例、湖口鄉101例、新豐鄉78例、新埔鎮37例、關西鎮33例、芎林鄉29例、橫山鄉4例、寶山鄉16例、北埔鄉7例、峨眉鄉2例、尖石鄉1例、五峰鄉2例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離800人、居家照護列管人數2905人。統計至11月3日，竹縣累計確診人數20萬9273人。

教育局指出，配合中央流行疫情指揮中心公布11月7日起放寬之防疫政策，新竹縣政府依據教育部公布2022年10月28日新修正指引，自11月7日起調整校園防疫措施，說明如下：

一、 各級學校、幼兒園教職員工及學生因同住家人確診或同寢室室友確診，免居家隔離，無論是否完成疫苗追加劑均採「0＋7自主防疫」：

(一)自主防疫期間，如有症狀，不到校（班）上課、上班。

(二)自主防疫期間，如無症狀，且有兩日內快篩陰性結果，可到校（班）上課、上班。

二、 用餐期間，學校可視情況調整隔板的使用或1.5公尺間距並避免交談用餐完畢落實桌面清潔及消毒。

三、 來賓、家長及訪客，經學校、幼兒園、補習班及課後照顧中心認定有入校園需要者，學校得視防疫需求，自行決定體溫量測等健康監測方式，入校時仍應配合學校進行相關健康監測方式、手部衛生及全程佩戴口罩等。

如有發燒、急性呼吸道感染、身體不適等症狀者，建議儘速就醫或在家休息，應確實落實「生病不上班、不入校（園）」。此外，新竹縣長楊文科也關心民眾的身體健康與安全，並再次強調同住家人確診或同寢室室友，雖免居家隔離，仍請落實師生入校（園）前手部衛生及自主監測健康狀況，個人應保持良好衛生習慣，勤洗手、遵守咳嗽禮節，以守護大家健康，讓大家能安心上學。

衛生局提醒，11月1日起開放第2階段公費流感疫苗對象（50歲至64歲無高風險慢性病成人），衛生局規劃由本縣13鄉鎮市衛生所於11月5日至6日連續2天開設假日公費流感疫苗及Moderna次世代雙價疫苗接種專案，除提供符合第1、2階段公費流感對象，同時提供12歲以上Moderna次世代雙價疫苗追加劑接種，以隨到隨打及網路預約方式服務民眾。詳細接種時間及地點請至新竹縣政府衛生局／業務專區／疾病管制業務／預防接種查詢(https：／／www.hcshb.gov.tw／News_Content.aspx？n=54＆s=91290)。

衛生局指出，每年12月底至隔年2至3月是流感流行高峰期，接種流感疫苗後可有效預防感染、感染後重症、住院及死亡風險。接種疫苗後約2周才會產生抗體，因此及早接種，才能於流感疫情達高峰前獲得足夠保護力。

今年度公費流感疫苗第2階段對象50歲至64歲無高風險慢性病成人，自11月1日起已開打，竹縣13鄉鎮市衛生所及65家合約醫療持續提供流感疫苗接種服務，請符合第1及第2階段接種資格的鄉親，就近前往各鄉鎮市衛生所及合約院所接種流感疫苗，及早獲得保護力。流感疫苗及莫德納次世代雙價疫苗，兩種疫苗可同一天施打在不同手臂同時接種（左流右新）。

此外，12歲以上追加劑皆可接種莫德納次世代雙價疫苗。接種間隔為與最後一劑基礎劑／基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12週（84天），凡符合接種資格的12歲以上民眾皆可至縣內提供莫德納次世代雙價疫苗的合約院所接種疫苗。