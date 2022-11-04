大學甄選會今(4)日公布112學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」招生簡章，兩大管道合計招生名額在6.9萬人左右，首度跌破7萬人，創8年來新低。值得關注的是，受少子化衝擊，不少老牌私校減少招生名額，但台大則未受影響，75校系數規畫招收1778名新生，比去年增加28人。

大學甄選委員會表示，112學年度「繁星推薦」招生計有66所大學校院、1789 個學系組參加，招生名額合計為1萬5989名，比去年1萬6178人減少189 人。

「申請入學」方面，大學甄選會指出，招生計有67所大學院校、2229學系組參加，招生名額 5萬3856人，比去年5萬5810名減少1954人。兩大招生管道合計收生人數為6萬9575人。

大學甄選會提到，「申請入學」招生名額包含師資培育公費生26名、醫學系公費生72名、「連江縣社會工作人力培育獎勵計畫」公費生3名、「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」之「青年儲蓄帳戶組」學生59名及以「願景組」招收符合申請校系所規定的「願景計畫生」資格學生143名。

大學甄選會統計，今年所有招生學系中，「繁星推薦」招生學系使用學測作為 檢定科目，以英文科最多，計有1054個校系；申請入學招生學系使用學測作為其檢定科目，也是以英文科最多，計有 1153個校系。使用「大學入學考試中心高中英語聽力測驗」作為檢定之校系數，繁星推薦計有61個校系，約占總系組數3.41％；申請入學計有53個校系，約占總系組數2.38％。此外，申請入學持續試辦檢定、倍率篩選「大學程式設計先修檢測」，今年參與試辦之校系計有54個校系，今年另新增以「資安組」招 收資安學研人才，共計16個校系，招生名額計68名。

受少子化衝擊，教育部近年鼓勵大專校院寄存招生名額。根據大學甄選會數據顯示，112學年度像是文化大學減少招生逾500個名額，銘傳大學、義守大學、淡江大學等老牌私校也各約減少100至200多個名額不等。

情況不同於私校，公立大學受少子化影響幅度較小，像是台大在「個人申請」部分，則有75校系數招收1778個名額，總名額比去年增加28人。另外，中山大學和台灣師範大學也都增加4名招生名額。