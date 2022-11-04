星宇航空(2646)A350-900全等座椅於ITF旅展首次公開，頭等艙也在這次一起亮相，邀請民眾一同在太空艙體驗Zero G座椅。星宇航空表示，在東南亞線頭等艙票價約在5萬元以上，美西線約在40-50萬元之間。

星宇航空A350-900為全台唯一提供頭等艙的飛機，客艙規劃有306個座位，共分為頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙四個艙等。頭等艙共有4席，1-2-1的座椅配置，讓每位乘客都擁有獨立的走道出入口。每席座位皆配有高60吋的拉門，擁有專屬的私人空間。星宇特別為頭等艙旅客在座位前方設置個人置物空間，除可容納手提行李箱外，也提供旅客收納大衣及厚外套的空間。

硬體設備部分，為了提升旅客舒適度，星宇特地加寬頭等艙座椅，座椅不僅可全平躺，同時也領先業界採用NASA太空科技，導入Zero G（零重力）模式，以精算過的最佳仰角乘坐，可降低血液循環壓力，舒緩長途飛行的疲勞，另外，也加裝三段式氣壓按摩功能，可更進一步使旅客放鬆背部。

商務艙配有26席，採1-2-1配置，每位乘客皆擁有獨立走道可自由進出。星宇航空A350-900商務艙座位為國籍航空唯一配有高48.5吋的拉門，讓旅客享有不被打擾的獨立空間，而最大亮點為座椅旁的氣氛檯燈，可以自由調整機上專屬空間氛圍，讓私人空間在班機燈光昏暗時仍保有一絲明亮。商務艙座椅除了增加寬度外，也同樣配備全平躺及Zero G（零重力）模式，旅客可開啟三段氣壓式按摩，緩解飛行的壓力。

豪華經濟艙共36席，座椅配置為2-4-2，座椅間距為40吋，並配置腳踏板，可大幅提升腿部伸展舒適度。經濟艙一共240席，採3-3-3配置，座椅設計更為輕薄，增大前後間距及腿部置放空間。

星宇航空首架A350-900已於10月底交付，目前機隊共有11架A321neo、4架A330neo以及1架A350-900，在年底前將會再交付兩架A321neo及1架A350-900，除使運能逐步提升，也著手佈局亞洲以外的長程航點。A350-900將於完成各項驗證後先派飛亞洲航線，預計明年4月飛向美國洛杉磯。