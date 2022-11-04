一名網友說家中80歲的阿公長年外遇，小三經常出現在家中，某次他回老家探望家人，因為阿公住在一樓，他發現房門半開，直接開門後發撞見一名裸女，就是阿公的小三，他隨即說抱歉調頭離開，他說明明開鐵門聲音這麼大，為何對方還會全裸且門半開，崩潰喊「各位知不知道頭要敲哪裡才能失憶」。

該網友在Dcard發文表示，他一直都知道阿公長期外遇，但他認為阿公有錢、家人默許，他也不會多問，日前某一天他回老家，開鐵門時已經發出非常打聲響，而阿公因不方便爬樓梯住在一樓，他看見對方房間門半開因此直接推門，卻撞見一名全裸女人，馬上說聲抱歉後就跑走。

該網友說他以前就有看過該名女子出現在老家，應該就是阿公的小三，目測約40多歲，「看了只會痿掉那種」，他事後崩潰地發文說，開鐵門的聲音這麼大聲，正常人聽到應該都會把房間門關好吧，但對方卻還能裸體，讓她相當不能接受，笑說「各位知不知道頭要敲哪裡才能失憶」。

其他網友留言「可能他以為是你阿公」、「有聽過不少這種，阿公錢都被騙走，尤其你說阿公不缺錢，最好還是讓你爸知道一下，免得到時候少了幾百萬」、「阿公80歲了，遺產會不會被小三a走」、「純粹覺得有家人回來，但不會進阿公房間吧」、「偷吃的人就是噁」、「臨老入花叢，不是好事」、「阿公也是厲害」。