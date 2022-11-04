突然滿頭白髮要小心，恐是心臟疾病的徵兆。醫師表示，一名30歲滿頭白髮的年輕人某天與客戶吃飯過程中，突然胸悶跌倒在地，緊急送醫檢查發現是心肌梗塞，而患者之所以少年白就是因他抽菸加上長期工作壓力大，導致心血管功能不佳，進而讓頭髮在半年內大量變白，此現象代表其罹患心臟疾病的機率增高。

苗栗大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞在《醫師好辣》節目中表示，一名30歲男子在與客戶應酬時突然胸悶，原本想回家休息即可，未料一起身就跌倒，隨即緊急送醫，經診斷為心肌梗塞，裝上2根心臟支架，更發現心臟有2條動脈都已硬化。而男子一頭白髮讓醫生感到不解，一問得知竟是半年內迅速增長。

他表示，該男子長期抽菸、常陪客戶應酬且工作壓力大，是心血管疾病的好發族群，也是造成白髮迅速增長的主要因素。他說明，因抽菸會破壞血管並導致血管發炎，壓力大則會使體內長期分泌大量3種荷爾蒙，包括正腎上腺素、腎上腺素以及皮脂類固醇，這3種荷爾蒙造成血管收縮，此時血液循環不良，末梢血管無法吸取到營養，導致頭髮快速變白。

楊智鈞表示，有研究指出，若短期內長出大量白髮，得到心臟疾病的風險，會高出常人的5倍，即是因為白髮突然增生是因人體的血液循環不佳所致，因此民眾要留意自身頭髮是否短時間變白，並維持良好的生活型態，例如不要抽菸、不要讓自己長期身處高壓環境，以避免罹患心血管疾病。

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