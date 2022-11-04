針對「重光BOT案」陳光復到地檢署按鈴申告。澎湖縣長候選人賴峰偉競選總部4日表示，陳光復是在做賊喊捉賊，不僅簽下賣身契，種下惡因，還不知反省道歉，栽贓幫他收爛攤的人。陳光復當年不要急著與財務不佳的遠航集團簽約，並堅持捍衛縣府權益，拒簽下「不平等條約」，澎湖就不會有今天的殘局。

賴峰偉總部表示，陳光復在上任第37天，就急著與樺澎公司簽訂契約，獨愛財務狀況備受質疑的遠航，難道當中有什麼承諾必須趕快兌現？陳光復引遠航入室，該集團卻因融資不順，請求縣府協調銀行提供貸款，陳光復第一時間應該追查樺澎的履約能力，當斷則斷，而非當「萬應公」，此事遭外界質疑有幫財團「調頭寸」之嫌後，樺澎竟向縣府要求提出合約仲裁。

賴總部質疑，陳光復原本應捍衛縣府權益，但仲裁時卻大發佛心，在2017年12月19日與遠航董事長張綱維簽訂新約，即使解約責任在於樺澎，縣府仍須給付樺澎鑑價金額60％價金，或指定的第三人，讓樺澎拿著這紙縣府的「賣身契」去向銀行借錢。

事情發展果真照著劇本走，當時遠航將重光BOT案當作提款機，多次向銀行「調頭寸」，賴峰偉上任後，樺澎因工程進度嚴重落後，縣府在2019年10月25日終止契約，向樺澎求償1.6億損失。但因陳光復簽下的「賣身契」，導致遠航債權人春源公司，向法院請求拍賣重光案的地上權及地上物。

陳光復反控說，因賴峰偉的無能失職，逾期聲請執行，反讓其他債權人搶先執行，並且未在期間內異議，白白讓1.6億元追討困難。賴不檢討自己的行政失誤，反倒透過自己的失職缺失來潑髒水，並於臉書及新聞上發布該不實訊息。所以他要向監察院提出陳情，追加賴的瀆職行為。