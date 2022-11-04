楊繡惠日前拋出「不出外景」震撼彈，她將最後一次出外景獻給民視、八大《綜藝新時代》將於本周播出。節目開始浩子、阿翔就關心詢問楊繡惠為什麼要息影，楊繡惠幽默說：「早上6點多出門搭高鐵，到了南投花了3個小時坐車，整條路都蜿蜒崎嶇產業道路才能來這麼深山的地方，再不息影我老命都快休了。」

浩子、阿翔一聽，哭笑不得表示原來害楊繡惠息影的「罪魁禍首」就是《綜藝新時代》，直呼不好意思，也讓大家了解外景節目真的不容易，不過，楊繡惠說現階段不拍八點檔、不出外景，強調還是有接工作。

在職人賴姿臻的帶領下來到愛玉果園，由於採收愛玉需要長時間經驗累積，為加速採收效率，職人賴姿臻提議讓藝人分組比賽，最後由浩子與牛奶組獲勝，阿翔詢問職人懲罰是什麼，職人故作神秘的拿一顆愛玉果請楊繡惠打開，楊繡惠剝開愛玉發現全是到處竄動的小蟲子，頓時嚇得花容失色，大喊「今天就息影，不要錄了」。